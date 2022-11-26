Это произойдет, если потребление резко вырастет.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных вечерних отключениях электричества. По словам главы государства, их начнут реализовывать, если потребление резко вырастет. Именно поэтому важно экономить электроэнергию.

Соответствующее заявление Зеленский сделал в традиционном ежедневном обращении к украинцам 26 ноября. Как сообщил президент, энергетики продолжают восстановление системы. Уже появилось больше возможностей генерировать электричество и доставлять его потребителям.

По состоянию на утро вдвое меньше абонентов столкнулись с отключениями в сравнении с вчерашним днем. Однако полностью обеспечить граждан Украины энергоснабжением пока не получается.

Видео дня

"В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом из регионов. Если вечером потребление вырастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз говорит о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", — подытожил Зеленский.

Ситуация с энергоснабжением в Украине: последняя информация

В НЭК "Укрэнерго" сообщили: "Производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% от потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления".

Жителям столицы в ДТЭК "Киевские электросети" пообещали, что с 26 ноября отключения электричества будут длиться не более 5 часов. Свет будут подавать поочередно.

На Днепропетровщине сегодня пришлось задействовать экстренные отключения. Причиной стало превышение лимита потребления.

Вас также могут заинтересовать новости: