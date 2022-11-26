В области превышены лимиты потребления электроэнергии.

В Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения электроэнергии. Это означает, что графики плановых отключений света не будут действовать.

Жителей города и области призывают экономить электроэнергию. Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, экономия поможет вывести энергосистему страны из кризиса.

"В области превышены лимиты потребления электроэнергии. Энергетики вновь вводят экстренные отключения. Графики снова не действуют. Ситуация в энергетике меняется ежеминутно. В любом случае, максимально экономим. Это поможет вывести энергосистему из кризиса", - отметил он.

Видео дня

Новая атака Днепропетровщины: РФ снова ударила ракетами

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, российские оккупанты нанесли ракетного удара по Днепру. Рашисты частично разрушены 7 частных домов, произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций.

По состоянию на 15: 00 сообщалось, что за помощью к медикам обратились 13 человек, пострадавших в результате ракетного удара по Днепру. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек.

Вас также могут заинтересовать новости: