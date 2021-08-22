Посмертно награду "Национальная легенда Украины" получил композитор Мирослав Скорик.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 22 августа, наградил семерых выдающихся украинцев новой государственной премией "Национальная легенда Украины".

Церемония награждения транслировалась на странице Офиса президента в Facebook.

"Мною основана новая государственную награду Национальная легенда Украины. Ежегодно мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд", - заявил президент.

Первые премии получили футболист Олег Блохин, певица София Ротару, художник Иван Марчук, поэт Юрий Рыбчинский, балерина Елена Потапова, хореограф Мирослав Вантух.

Также награду "Национальная легенда Украины" получил посмертно композитор Мирослав Скорик. Президент вручил награду его жене.

Национальная легенда Украины - что за премия

К 30-й годовщине Дня Независимости Украины Зеленский утвердил отличие Национальная легенда.

Этой наградой награждаются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, охраны здоровья, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Автор: Денис Прядко