Награда была вручена во время визита Меркель в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы.

Награда была вручена во время визита Меркель в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как отметил Зеленский во время вручения Меркель награды, он благодарен ей за многолетнюю поддержку Украины в ключевых вопросах.

Также Зеленский отметил, что визит канцлера Германии в Киев накануне 30-летия Независимости и старта "Крымской платформы" является крайне важным для Украины.

Визит Меркель в Украину:

22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где состоялась ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах с Меркель.

Автор: Елена Коваленко