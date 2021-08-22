Президент Украины Владимир Зеленский наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Свободы.
Награда была вручена во время визита Меркель в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Как отметил Зеленский во время вручения Меркель награды, он благодарен ей за многолетнюю поддержку Украины в ключевых вопросах.
Также Зеленский отметил, что визит канцлера Германии в Киев накануне 30-летия Независимости и старта "Крымской платформы" является крайне важным для Украины.
Визит Меркель в Украину:
22 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель прибыла в Киев, где состоялась ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский рассказал, о чем шла речь на переговорах с Меркель.