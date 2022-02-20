Президент и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели героев.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили подвиг участников революции Достоинства в День памяти героев Небесной Сотни.

Короткий ролик появился в Telegram президента.

20 февраля вся Украина чтит память Героев Небесной Сотни. Утром президент с женой установили лампадки у креста на месте гибели активистов Майдана.

Кроме того, супруги также сделали удар в Колокол достоинства, установленный рядом с крестом.

Напомним, что с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части города Киева управляемые режимом экс-президента Виктора Януковича силовики убили сотню активистов Євромайдана. В честь их подвига появился термин "Небесная Сотня".

Убийства Небесной Сотни расследуют до сих пор. В частности, прокуратура проверяет участия в них спецподразделения милиции "Беркут".

Как сообщал УНИАН, 22 января в центре Киева состоялось шествие памяти, посвященное чествованию первых погибших Героев Небесной сотни.

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