Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Это был первый международный разговор главы украинского государства в 2024 году.
Как отмечается в соцсети Х Зеленского, Украина начала год "с работы над укреплением нашей обороны, в частности над усилением украинского воздушного щита".
"Проинформировал Джастина о российских ударах по нашим городам и селам: постоянный ракетный террор, удары "шахедов", - написал Зеленский.
Он напомнил, что только за вечер перед Новым годом и новогоднюю ночь нашим силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, но, к сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были и попадания, которые привели к повреждению гражданских объектов.
"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставку дополнительных "Насамсов" – систем и ракет к ним", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, он обсудил с канадским премьером работу над гарантиями безопасности. В частности, стороны договорились, что "наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения".
Также Зеленский анонсировал четвертую встречу советников, которые работают для реализации формулы мира. Она должна состояться в середине января в Давосе.
"Я благодарен и Джастину лично, и Канаде за соответствующую поддержку на глобальном уровне наших усилий. Благодарен и за заверения, что в следующем году помощь от Канады для Украины сохранится как в том, что необходимо для нашей силы на поле боя, так и в финансовой сфере. Мы ценим взаимодействие с Канадой и благодарны за каждое проявление поддержки нашего государства, нашей независимости", - подытожил президент Украины.
Помощь Канады Украине - последние новости
В декабре Канада запретила импорт российских бриллиантов и ювелирных изделий. В канадском правительстве подчеркнули, что РФ является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов.
Ранее УНИАН сообщал, что Канада передает Украине более 9 миллионов патронов с винтовками. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
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