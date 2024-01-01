Зеленский говорил о войне, Путин лишь вскользь вспомнил о ней.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднюю ночь отметил стойкость своего народа во времена войны в длинной и лирической новогодней речи, в то время как российский лидер Владимир Путин подчеркнул единство своей страны в кратком послании, и о войне упомянул лишь вскользь. Об этом пишет Reuters, анализируя новогодние послания двух гав государств.

"Главный итог года, его главное достижение: Украина стала сильнее", - сказал Зеленский в телевизионном обращении, которое перемежалось кадрами атакованных городов и встречами с лидерами западных союзников Украины.

Reuters отмечает, что Зеленский упомянул слово "война" 14 раз в своем 20-минутном послании, пообещав, как и год назад, что Украина одержит победу.

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"И сколько бы ни выпускал враг ракет, сколько бы ни было обстрелов и атак-подлых, безжалостных, массированных – в стремлении сломать нас, украинцев, запугать, сбить Украину с ног, загнать под землю, мы все равно поднимемся", - сказал он.

В то же время четырехминутная речь Путина, которого в марте ожидают президентские выборы, резко контрастировала с заявлениями Зеленского, а также с его собственной речью в прошлом году, когда он назвал войну почти экзистенциальной борьбой.

В этом году он назвал российских солдат "нашими героями", но не назвал Украину по имени и не упомянул о "специальной военной операции" - так он называет войну.

"Мы не раз доказывали, что можем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет силы, способной нас разделить", - сказал Путин, подчеркнув, что "мы - одна страна, одна большая семья".

Ни Путин, ни Зеленский не упомянули о 1000-километровой линии фронта, где ни одна из сторон не может достичь преимущества.

И в то время как Зеленский говорил об около 6000 предупреждений о воздушных налетах в Украине за прошлый год, Путин не упомянул ни об одной атаке - даже об атаке, которую, по словам России, Украина совершила на Белгород в последние дни.

Оба говорили о силе своих стран и их народов: Путин заявил, что будущие совместные усилия сделают Россию и ее народ сильнее, а Зеленский сказал, что война уже продемонстрировала силу украинцев.

"И так же, как 31 декабря прошлого года, сегодня мы говорим: "Мы не знаем точно, что принесет нам Новый год". Но в этом году можем добавить: "Что бы он ни принес, мы будем сильнее", - сказал украинский президент.

Новогоднее поздравление президента Украины

Владимир Зеленский трогательно поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства подчеркнул, что за этот год страна и ее граждане стали сильнее.

"Мало кто верил, что отвоюем 2022 год, не говоря уже о том, что мы выстоим 23-й. а сегодня мы встречаем 2024 год", - сказал Зеленский.

Он также обратился к украинцам на временно оккупированных территориях, отметив, что украинцы сильнее вместе, "без каждого из вас Украина будет неполной, неполноценной".

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