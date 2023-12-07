В канадском правительстве подчеркнули, что Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов.

Канада в координации со своими партнерами по G7 вводит новые импортные ограничения на российские бриллианты и ювелирные изделия с ними, сообщает канадское правительство со ссылкой на заявление министра иностранных дел Мелани Жоли.

По ее словам, Канада продолжит работать с G7 и другими международными партнерами для внедрения комплексных мер контроля за соблюдением запрета на российские алмазы.

"Реализация этого запрета в сотрудничестве с нашими партнерами из G7 посылает четкое сообщение России: мы не потерпим использования российских алмазных доходов для финансирования войны", – отметила глава МИД.

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В канадском правительстве подчеркнули, что Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов, ее производство оценивается более чем в 3,5 миллиарда долларов США в 2022 году. РФ также является значительным мировым экспортером алмазов и алмазной продукции, стоимость ее общего экспорта превышает 3,9 миллиарда долларов за прошлый год.

Санкции против России

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) согласились ввести запрет на российские алмазы и договорились о поэтапной реализации плана. Предусмотрено, что будет введено ограничение на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, до 1 января 2024 года. После этого последуют дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах, с 1 марта 2024-го.

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