Если водосливная плотина разрушена на нижних отметках, то воды в Каховском водохранилище не останется. Если внизу - не разбита, на дне может остаться 3 метра воды.

Прогнозируется, что пик разлива воды из Каховского водохранилища будет до завтрашнего утра, 7 июня. Через три-четыре дня она начнет спадать.

Такой прогноз в эфире "Донбасс. Реалии"озвучил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, если водосливная плотина нарушена и сорвана в нижних отметках, то Каховское водохранилище будет сработано до 0. Если же она не разрушена внизу, тогда мы увидим, что еще до 3 метров воды вглубь может остаться в водохранилище.

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"Но по характеру разрушений и по тому, что мы наблюдаем этой ночью и до 16:00, вероятнее всего, на 90%, что водосливная плотина разрушена до 0 отметки. И в течение 4 суток мы ожидаем, что водохранилище будет сработано до 0 отметки. И, конечно же, поднимется отметка в Херсоне до более 3 м, будет подтоплено более 37 населенных пунктов вдоль реки Днепр и до Черного моря", - говорит Сирота.

Он говорит, что в среду, 7 июня, уровень воды стабилизируется, а на 3-4-й день он начнет падать, а на 10-й день вода уже уйдет в Черное море.

"И тогда водохранилище будет без воды и русло Днепра до Черного моря будет тоже с малым объемом воды. Там в принципе воды не будет, если мы перекроем ДнепроГЭС", – подчеркнул Сирота.

Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС 06.06.2023

Ночью 6 июня Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, в результате чего произошла настоящая катастрофа - из-за разлива воды объявлена эвакуация населения из некоторых населенных пунктов Херсонской области. Вследствие подтопления около 40 тысяч человек нуждаются в эвакуации.

Президент Украины Владимир Зеленский оперативно собрал Ставку, во время которой обсудили подрыв Каховской ГЭС. В катастрофе виноваты российские оккупанты, они давно уже минировали гидроэлектростанцию.

В украинской разведке заявляют, что подрыв Каховской ГЭС был осуществлен изнутри, есть соответствующие доказательства и факты.

Вечером 6 июня глава государства отметил, что последствия подрыва Каховской ГЭС будут понятны ориентировочно через неделю, когда спадет уровень воды.

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