Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 4239-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.

Как пишет издание thePharmaMedia, закон предусматривает введение регулирования порядка и условий предоставления маркетинговых услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

Кроме такого, законом предусмотрено ограничение монополизма и защита конкуренции при осуществлении хозяйственной деятельности по реализации лекарственных средств путем установления квоты на реализацию готового лекарственного средства в течение года в объемах, не превышающих 20 процентов чистого дохода от реализации этого готового лекарственного средства за предыдущий год на территории Украины, одному субъекту хозяйствования.

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Также в документе говорится о функционировании Национального каталога цен.

"В Национальный каталог цен вносится задекларированная цена производителя или импортера лекарственного средства, которая не может превышать цену, рассчитанную как среднее значение трех самых низких цен соответствующего лекарственного средства (по международному непатентованному названию) в референтных странах, которые определяются Министерством здравоохранения Украины", - отмечает законодатель.

Еще одним важным моментом, о котором говорится в законе, является пункт о надбавках.

"Реализация лекарственных средств по ценам, превышающим цены в Национальном каталоге цен, с учетом предельных снабженческо-сбытовых и предельных торговых (розничных) надбавок и налога на добавленную стоимость, запрещается, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Пересмотр цен производителя или импортера лекарственных средств в гривне возможен в случае изменения официального курса гривни к доллару США или евро более чем на 5% процентов от официального курса, установленного Национальным банком Украины", - говорится в документе.

Также четко зафиксировано, что размер предельной снабженческо-сбытовой надбавки не должен превышать 8%.

Отметим, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Положения Закона, предусматривающие введение Национального каталога цен вводятся в действие спустя один месяц со дня опубликования этого Закона. Положения по установлению квоты на реализацию готового лекарственного средства одному субъекту хозяйствования вводятся в действие со дня опубликования настоящего Закона.