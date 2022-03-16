32 украинских защитника Украины удостоены наград посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении госнаградами 139 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

"Я подписал сегодня указ о награждении государственными наградами 139 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые отличились в обороне нашего государства. 32 из них - посмертно", - заявил Зеленский.

Также президент подписал указ о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" четырем украинским военнослужащим:

полковнику Гудзю Валерию Федоровичу. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области.

полковнику Котенко Сергею Леонидовичу. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.

полковнику Мариняку Александру Мирославовичу. Посмертно. Благодаря его решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопление топливозаправщиков и вражеской техники.

майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Благодаря его профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.

"Вечная память каждому, кто погиб за нашу Украину!", - заявил президент.

Также президент присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":

старшему лейтенанту Дозирчему Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу.

старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу. Благодаря его действиям уничтожен дивизион русских "Искандеров".

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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