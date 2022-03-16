Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении госнаградами 139 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook.
"Я подписал сегодня указ о награждении государственными наградами 139 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые отличились в обороне нашего государства. 32 из них - посмертно", - заявил Зеленский.
Также президент подписал указ о присвоении звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" четырем украинским военнослужащим:
- полковнику Гудзю Валерию Федоровичу. Посмертно. За героическую оборону Попасной в Луганской области.
- полковнику Котенко Сергею Леонидовичу. Посмертно. Благодаря его мужественным действиям и личной решимости было уничтожено несколько колонн вражеской техники.
- полковнику Мариняку Александру Мирославовичу. Посмертно. Благодаря его решимости во время обороны Киевской области уничтожено большое количество солдат противника, скопление топливозаправщиков и вражеской техники.
- майору Сбитову Павлу Олеговичу. Посмертно. Благодаря его профессионализму и решительным действиям было организовано уничтожение нескольких крупных подразделений врага.
"Вечная память каждому, кто погиб за нашу Украину!", - заявил президент.
Также президент присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":
- старшему лейтенанту Дозирчему Дмитрию Леонидовичу. Его эффективные действия при обороне Херсонской области позволили нашим силам выйти из окружения и продолжить борьбу.
- старшему лейтенанту Сидунцу Владимиру Владимировичу. Благодаря его действиям уничтожен дивизион русских "Искандеров".
Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.
После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.
Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.