Количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять порядка 100 тысяч человек.

В День памяти жертв политических репрессий была установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Печально известным символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что, согласно данным историков, число похороненных в Быковнянском лесу может составлять порядка 100 тысяч человек.

"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будут ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность", - подчеркнул глава государства.

"Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", - сказал президент.

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Автор: Екатерина Жирий