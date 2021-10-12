Продюсер отметил, что российские артисты - любители Путина.

Петиция известного украинского продюсера Игоря Кондратюка о запрете гастролей российских артистов в Украине набрала необходимые 25 тысяч голосов. Он отметил, что петиция нужна, потому что нынешняя власть не понимает, как защитить страну от культурной агрессии.

Об этом он заявил в эфире 24 канала.

Кондратюк напомнил, что Верховная Рада около четырех лет назад внесла коррективы в закон "О гастрольной деятельности", а именно в третью статью. При этом он отметил, что ее можно трактовать с выгодой для Украины или против.

"Там, по моему мнению, есть абсолютно точное несоответствие гастролеров, которых я назвал, к их желанию быть дружественным к нашему государству", - указал продюсер.

Читайте также"У нее мало мозгов": появился жесткий ответ Кондратюка на новое интервью Ани ЛоракВ качестве примера он вспомнил о гастролях репера Баста. По его словам, артист не понимает, что ему должно быть запрещено ездить в Украину.

"Он – большой мальчик с маленьким количеством мозгов, по крайней мере, что касается Украины. То, что он сказал о Крыме, это "бан" до конца оккупации Крыма, или пока он публично не извинится", - подытожил Кондратюк.

Кроме того, он напомнил, что та же Любовь Успенская – большая любительница президента РФ Владимира Путина и неоднократно говорила, что он – "очень крутой человек". Также еще один популярный в Украине исполнитель - Валерий Меладзе с 2003 года член партии "Единая Россия".

"Это партия войны против Украины. Лидером на позапрошлых выборах был Дмитрий Медведев. Там полное антиукраинское дерьмо в голове. В то же время Валерию Меладзе платят членские взносы", – подытожил продюсер.

Как ранее сообщал УНИАН, Игорь Кондратюк раскритиковал Ани Лорак и Светлану Лободу за выступления в Украине, так как с 2014 они живут и работают в РФ. А также он высказался об украинцах, которые ходят на концерты к российским артистам.

Позже он создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой требует запретить концерты российских звезд в Украине.

Автор: Анастасия Горбачева