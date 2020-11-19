Генеральному директору киевского завода "Радар" сообщили о подозрении из-за уничтожения имущества предприятия.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Следствие установило, что в результате ненадлежащего исполнения гендиректором служебных обязанностей по сохранению и эффективному использованию государственного имущества во время строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщик полностью уничтожил 9 зданий, состоящих на балансе ОАО "Киевский завод "Радар".
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В результате государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн грн.
Следователи Печерского управления полиции Киева сообщили гендиректору завода о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжелые последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые также могут быть к нему причастны.
Как сообщается на сайте завода "Радар", гендиректором предприятия является Вячеслав Зеленский.
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