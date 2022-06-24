Информацию о владельце этого помещения пытались скрыть.

Национальная полиция Украины наложила арест на здание в центре Киева, владельцем которого является российский "Росатом".

Об этом речь идет в сообщении на сайте полиции.

"Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива - акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации "Росатом" государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле. Его площадь составляет почти 1000 квадратных метров, а стоимость - 60 миллионов гривен", - рассказали в полиции.

Кроме того, правоохранители выяснили, что сведения о праве собственности на это здание в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество не вносились. Они отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества.

Правоохранители провели обыск в здании и на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева наложили на недвижимость арест.

Сейчас решается вопрос о передаче имущества российского акционерного общества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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