Спикер находится в отпуске в связи со смертью его бабушки.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня не будет вести заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

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"Дмитрий Александрович сегодня будет находиться в отпуске в связи со смертью его бабушки. Сегодняшнее заседание он проводить не будет", - отметила она.

В повестке дня заседания Рады

Сегодня в Верховной Раде Украины заслушают отчет о деятельности Государственного бюро расследований.

Также депутаты рассмотрят проект закона об исчислении времени в Украине, которым предусмотрено отменить переход на зимнее и летнее время.

Сегодня на рассмотрении и ряд законопроектов, которыми предлагается внести изменения в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Народные депутаты рассмотрят изменения в статью 12 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Автор: Надя Пришляк