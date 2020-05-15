Минздрав предлагает с 1 июля повысить медработникам зарплаты до 50%
Министр здравоохранения Максим Степанов рассчитывает на поддержку правительством предложения об увеличении зарплат медицинским работникам до 50% с 1 июля.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
Министр выразил убеждение, что все медработники должны получать справедливую зарплату, а не ту, которую они сейчас получают.
«Для этого у нас есть предложение о повышении с 1 июля зарплат до 50%. Понятно, что для этого нужно вносить соответствующие изменения в госбюджет. Мы заканчиваем расчеты для того, чтобы согласовывать эти позиции с Минфином и выносить на правительство. Будем рассчитывать на соответствующую поддержку», - заявил Степанов.
Накануне, 15 мая министр сообщил, что почти все регионы выплатили за март 300% надбавки медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом.