"На каждом этапе - определенные критерии": в Минздраве рассказали, как транспорт будет возобновлять работу

Министерство здравоохранения предлагает переход в Украине к адаптивному карантину.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что возобновление работы транспорта и отраслей экономики возможно после достижения регионами соответствующих критериев заболеваемости COVID-19 и нагрузки на медицинскую систему.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Предложение Минздрава заключалась в том, чтобы мы перешли на адаптивный карантин, который будет отличаться в зависимости от региона, в том числе этот переход предполагает, что каждому этапу соответствуют определенные критерии, в том числе, уровень заболеваемости, какое количество больных у нас находится в больницах, нагрузка на медицинскую систему, количество тестирований», - заявил Степанов.

По словам министра, в зависимости от соблюдения установленных критериев в Минздраве предусматривают те или иные смягчения.

«Они соответствуют определенному этапу и на каждом этапе будут те или иные смягчения. Мы разработали четыре этапа планового выхода из карантина и на каждом этапе предусматривается смягчение, в том числе и возобновление работы общественного транспорта. Позиция Минздрава - если вы соответствуете критериям - тогда возможно соответствующее смягчения и запуск тех или иных отраслей», - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Кабмин продлил введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.

В Украине по состоянию на утро 15 мая зарегистрировано 17 тыс. 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4 тыс. 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случаев.