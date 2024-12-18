Залужному и Буданову украинцы доверяют больше всего, - опрос

Больше всего украинцы доверяют Валерию Залужному и Кириллу Буданову. Действующий президент Украины Владимир Зеленский занимает лишь третье место по рейтингу общественного доверия.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного национально репрезентативного опроса, проведенного агентством InfoSapiens 15-27 ноября 2024 года по схеме Omnibus. Исследование проводилось в рамках сотрудничества с благотворительной организацией "Фонд исследований будущего" с целью изучения общественных настроений в Украине.

Согласно результатам опроса, уровень общественного доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному составляет 76,8%. Это на 2,1% больше, чем в октябре (74,7%).

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Также украинцы стали больше доверять начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Кириллу Буданову - его рейтинг общественного доверия составляет 54,6%, что на 3,3% больше, чем в октябре (51,3%).

Владимиру Зеленскому по состоянию на ноябрь доверяют 53% граждан Украины, что на 2,2% больше, чем в октябре (50,8%).

В то же время почти половина украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствует вторая часть исследования. У респондентов поинтересовались, в целом дела в Украине движутся в правильном/неправильном направлении.

По мнению 49,6% опрошенных, Украина движется в неправильном направлении, это на 3,3% меньше, чем в октябре (52,9%).

33,6% респондентов ответили, что мы движемся в верном направлении (их количество выросло на 2,1%, в октябре таких было 31,5%).

Еще 16,8% опрошенных затруднились или отказались ответить.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опрос не проводился на временно оккупированных территориях АР Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь (по оценке IS не менее 96% взрослого населения страны имеют мобильные номера).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

Выборка исследования - 1000 интервью.