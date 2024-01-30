Срочную службу предлагают заменить базовой военной подготовкой.

30 января Кабинет министров Украины передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. В нем, в частности, предлагают отменить срочную службу.

Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной Рады. Срочную службу предлагают заменить базовой военной подготовкой.

Известно, что такая подготовка будет включена в программу учреждений высшего образования всех форм собственности для мужского пола как отдельная дисциплина с целью получения навыков и умений, необходимых для войны. Женщины также могут проходить такую подготовку – на добровольной основе.

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Согласно законопроекту, на базовую военную подготовку будут направляться мужчины с 18 до 24 лет. Год прохождения службы они смогут выбирать самостоятельно, но только до достижения 24 лет.

В то же время освобождаются от прохождения базовой военной подготовки граждане, которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе, до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах, уже проходили военную службу.

Законопроект о мобилизации: другие обновления

В представленной Кабмином обновленной версии законопроекта о мобилизации предлагается, в частности, освобождение от военной службы людей с инвалидностью всех групп.

Кроме того, добровольцы по мобилизации будут иметь отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации. После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку сроком в 2-3 месяца. Человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации.

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