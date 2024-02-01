Документ не содержит уголовную ответственность за отказ проходить военно-врачебную комиссию.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий считает, что внесенный вчера законопроект мобилизации не обеспечивает.

"Поздравляю всех уклонистов страны: новый проект явно написан для них. Из него убрали практически все так называемые "репрессивные" положения предыдущей версии. Исчезли штрафы за уклонение от учета, которые должны были наконец стать ощутимыми-следовательно, "по умолчанию" остаются действующие забавные 1700 грн", - говорит Дикий.

По его словам, также законопроект не содержит уголовную ответственность за отказ проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК). Поэтому остается та самая "огромная дыра" в законодательстве – за отказ от службы человек может получить 3 лишения свободы, но это касается только тех, кто уже признан пригодным для службы через ВЛК.

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"А отказ от прохождения ВЛК, вроде как, не отказ от службы, а следовательно и не "криминал"... предусмотрено наложение в административном порядке даже не наказания, а лишь временных ограничений – вроде блокировки карточек, временного ареста счетов и запрета выезда из страны. Последнее немного смешно, ведь мужчины призывного возраста в военное время и так невыездные", - объясняет Дикий.

Он объясняет, что все эти "меры воздействия" не имеют силы наказания, а лишь должны принудить уклониста встать на учет, но автоматически обнуляются, как только он регистрируется в военкомате. В то же время Дикий обращает внимание, что даже эта "очень гуманная часть" проекта выхолощена и непригодна для реального исполнения. В частности, в первой версии законопроекта предполагалось, что санкции будет накладывать руководитель ТЦК. По мнению эксперта, это необходимая и вынужденная мера, но в новой версии ее нужно уравновесить механизмом быстрого апеллирования, чтобы избежать возможных злоупотреблений со стороны военкомов. Однако вместо этого авторы нового документа вообще забрали у ТЦК полномочия накладывать эти санкции.

"Теперь все, что может ТЦК - обратиться с заявлением в суд, и только тот должен в общем порядке рассмотреть это обращение, и применить меры воздействия на уклониста!"- подчеркивает аналитик.

Он объясняет, что в реальной жизни такая схема не будет работать, потому что суды просто захлебнутся в тысячах исков ТЦК против уклонистов.

"Авторы нового проекта решили завалить суды общей юрисдикции исками ... можем уже делать ставки-на какой неделе после принятия проекта в действующем виде судебная система коллапсирует?.. Худший путь законодательных решений - это принимать нормы, которые заведомо невозможно выполнить в реальной жизни", - считает Дикий.

По его словам, проект не решает установления реального наказания за уклонение от воинского учета. Действующая ситуация, когда человек стоит перед выбором "одеть пиксель навсегда или оплатить штраф 1700 грн", должна быть заменена. В частности, на ситуацию, когда выбор сводится к "придется все равно отдать стране 3 года жизни, или в армии, или в тюрьме".

"Предлагаемый проект далек от этого где-то как "вторая армия мира" от Ла-Манша", - говорит аналитик.

Он добавляет, что за месяц переработки сырой и несовершенный законопроект "усовершенствовали" преимущественно путем кастрирования и выхолащивания.

"Создается впечатление, что при внесении изменений "целевой аудиторией" были исключительно уклончивые, а целью авторов правок – никоим образом их не раздражать и не обидеть. Цель обеспечить нашу армию достаточным для обороны от Орды количеством бойцов осталась где-то "за скобками", - подчеркивает аналитик.

У него складывается впечатление, что гражданская власть, и общество, на настроении которого она ориентируется, решили повторить историю УНР. То есть, не станет прижимать права бессознательных граждан и осуществлять принудительную мобилизацию, зато максимально использует потенциал граждан сознательных, пока они не закончатся физически.

"Сможет до конца оставаться правовой и демократической, с популярной популистской властью, гуманными политиками. Вот только не сможет защитить тех же бессознательных граждан (и к сожалению вместе с ними семьи граждан сознательных) от оккупации Ордой. И так же как столетие назад исчезнет с карты мира, но в памяти тех кто успеет сбежать за границу навсегда останется "теплой и ламповой", "белой и пушистой", - констатирует Дикий.

Новый закон о мобилизации - главные новости

В течение февраля Верховная Рада будет голосовать за новый законопроект о мобилизации, который должен изменить ход войны в Украине. Согласно тексту законопроекта, в 2024 году мобилизация будет усилена, а призывной возраст снизят с 27 до 25 лет. Все военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет призывника, а у уклонистов через суд могут заблокировать банковские счета.

Военнослужащие будут иметь четкий срок службы и право на ежегодный отпуск. Людей с инвалидностью всех трех групп мобилизовать не будут, однако родственники лица с инвалидностью 3 группы потеряют отсрочку.

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