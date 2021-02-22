Всего заявки на обучение подали более 1 тыс. человек.

В Одессе создана первая группа из 30 чиновников мэрии, которые пройдут обучение для совершенствования знаний украинского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время совещания в мэрии.

Как отметила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, в общей сложности заявки для участия в семинарах прислали более 1 тыс. человек.

«В настоящее время мы сформировали первую группу из 30 человек», - сказала чиновница.

Она пояснила, что в группу вошли специалисты, которые работают непосредственно с документами и в силу специфики своих должностных обязанностей общаются с горожанами.

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 14:00, обучающая программа состоит из 8 занятий, которую будут вести три педагога.

После завершения обучения участники программы получат соответствующий сертификат.

Кроме того, по словам Буйневич, планируется издать специальный справочник специфических терминов на украинском языке, которые необходимо знать (которые применяют в работе) чиновникам мэрии.

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Закон об украинском языке: что нужно знать

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

17 января текущего года мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что всем чиновникам необходимо придерживаться норм этого закона.

8 февраля на совещании в мэрии было заявлено, что для чиновников хотят провести семинары по совершенствованию знаний украинского языка, но заявок от желающих на тот момент не поступало.

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Автор: Лариса Козовая