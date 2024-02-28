Всего к документу подали более 4 тысяч замечаний.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 27 февраля начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. К нему подали более чем 4196 правок.

Народный депутат и член оборонного Комитета рассказал Федор Вениславский заявил, что Комитет поделил все правки по содержанию на 17 блоков.

"Вчера прошли первые шесть блоков. Сегодня продолжим рассмотрение", - рассказал нардеп в комментарии ТСН.

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По его словам, члены комитета отклонили вопрос об электронной повестке и электронном кабинете военнообязанного.

"Относительно электронных повесток и электронного кабинета - Комитет не будет рекомендовать такие законодательные нововведения и будет считать их отклоненными. По ограничению других конституционных прав и свобод, комитет тоже будет против. А именно по блокированию банковских счетов и предоставлению консульских услуг", - объяснил Вениславский.

При этом он указал, что в законопроект пройдет - конкретизация полномочий органов госвласти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по участию в процессе мобилизации.

"Мы конкретизируем их обязанности, чтобы они не перекладывали все на ТЦК и СП. Также точно пройдет правка о необходимости граждан в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его работникам полиции или сотрудникам ТЦК и СП. Также члены Комитета поддержали, что этот процесс - проверку документов и вручение повесток, нужно фиксировать на видеокамеру", - рассказал нардеп.

Также политик сообщил, что сегодня Комитет рассмотрит вопрос об отсрочке от призыва и бронирование.

Закон о мобилизации в Украине - последние новости

Кабмин в конце января передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации. Предыдущую версию, которая была внесена в конце декабря 2023 года правительство отозвало из-за критики законопроекта в парламенте и обществе.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 народных депутат.

Теперь профильный Комитет должен разобраться с поправками к документу.

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