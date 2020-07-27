В МВД объяснили, почему снайпер не ликвидировал "луцкого террориста"

В МВД признают, что Кривош хорошо подготовился к захвату заложников.

"Луцкого террориста" Максима Кривоша не мог ликвидировать снайпер из-за занавески, которую использовал преступник, чтобы обезопасить себя от снайперов.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

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Заместитель главы МВД признал, что Кривош хорошо подготовился к захвату автобуса и выбрал именно тот, где были занавески.

"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять же, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации — то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой — я считаю, это успех", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНИАН, 21 июля в Луцке мужчина на псевдоним Максим Плохой более 12 часов удерживал 13 заложников в захваченной маршрутке. Среди них были беременная женщина, ребенок и люди пожилого возраста.

Террорист сдался около десяти вечера. Заложников отпустили.

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