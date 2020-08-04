Захват банка в Киеве: защита террориста заявила отвод судье

Причины отвода пока не известны.

Защита гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который накануне захватил отделение банка в центре Киева, заявила отвод судье Печерского райсуда Галине Матийчук, где ему избирают меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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По ее словам, заседание продолжается. Причины отвода судьи пока не известны пресс-службе прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

СБУ открыла уголовное производство по факту теракта.

Подозрение Каримову по ч. 1 ст. 258 (совершение террористического акта) Уголовного кодекса было вручено 3 августа.

4 августа Печерский райсуд столицы избирает меру пресечения подозреваемому.

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