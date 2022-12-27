В программе обычно участвуют объекты, уже имеющие сертификат готовности, поэтому такое решение свидетельствует о высоком доверии к проекту и застройщику.

Компания "Интергал-Буд" одной из первых в стране получила аккредитацию от "Укрфінжитло" на участие в программе "єОселя" объектов первичного рынка недвижимости. Ими стали два дома жилого комплекса "Нивки-Парк" в Киеве, строительство которых еще ведется.

Как отмечают в "Интергал-Буд", в программе обычно участвуют объекты, уже имеющие сертификат готовности, поэтому такое решение свидетельствует о высоком доверии к проекту и застройщику.

"Это едва ли не впервые, когда к участию допущены еще незавершенные объекты. Данная аккредитация стала возможна только после длительной проверки надежности застройщика и его способности закончить строительные работы", – сообщила Анна Лаевская, коммерческий директор компании.

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Застройщик присоединился к программе льготной ипотеки еще в октябре. Кроме комплекса "Нивки-Парк" в столичном регионе участники программы могут выбрать себе жилье из предложений в ЖК "Причал 8", "Сырецкие сады", "Академ Квартал", "Озерный гай Гатное" и "Теремки".

Недавно в компании также сообщали, что государственный Ощадбанк выдал первые два кредита на покупку квартир от "Интергал-Буд" в рамках "єОселя".