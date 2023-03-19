К участию в проекте присоединились тысячи доноров из более чем сотни стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что благотворительная платформа United24 пересекла черту в 300 миллионов долларов взносов.

Об этом президент заявил во время вечернего видеообращения, уточнив, что в соответствующем проекте приняло участие множество людей и компаний из разных уголков мира.

"В эти дни наша благотворительная платформа United24 пересекла черту в 300 миллионов долларов взносов. От людей из разных стран мира - более сотни стран, тысячи и тысячи доноров. Обычные люди, частные компании, которые помогают покупать дроны для наших военных, машины скорой, ремонтировать больницы, инфраструктуру", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что это свидетельствует о том, что мир понимает, что происходит, и видит, как смело и благородно борются украинцы.

"И именно поэтому нам удается мобилизовать поддержку и ведущих государств, и миллиардов человеческих сердец по всему миру. Спасибо каждому и каждой, кто верит в Украину и кто помогает нам возвращать безопасность", - сказал глава государства

Зеленский объявил об открытии проекта поддержки Украины United24

Напомним, что 5 мая 2022 года президент Владимир Зеленский начал проект поддержки Украины United24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Среди амбассадоров проекта много известных личностей.

В частности, певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичус, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, кантри-певец Брэд Пейсли, канадская актриса украинского происхождения, режиссер и продюсер Кэтрин Винник, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.

Отметим, что по состоянию на конец февраля 2023 года сумма сбора в рамках проекта United24 равнялась 279 млн долларов.