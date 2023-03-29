Президент отмечает, что Гриллс вместе с другими послами United24 будет распространять правду о войне России против Украины.

Знаменитый британский путешественник Беар Гриллс стал первым амбассадором платформы United24 из Великобритании и будет продвигать направление "Восстановление Украины".

Об этом в Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский. "Беар Гриллс поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны. Его образовательная компания BecomingX вместе с Amazon и Accenture разрабатывает учебную платформу BecomingX Ukraine для украинцев", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что через год противостояния российскому вторжению поддержка таких людей, как Гриллс, очень важна.

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"Вместе с другими послами United24 он будет распространять правду о войне и объединять мир для помощи Украине", - отметил президент.

Что такое платформа United24

19 марта Зеленский заявил, что благотворительная платформа United24 пересекла черту в 300 млн долларов взносов.

Справка УНИАН. 5 мая 2022 года Зеленский начал проект поддержки Украины United24. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Среди амбассадоров проекта много известных личностей.

Среди них, в частности, певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичус, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, кантри-певец Брэд Пейсли, канадская актриса украинского происхождения, режиссер и продюсер Кэтрин Винник, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.

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