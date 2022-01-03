С начала 2022 года сотрудники ГПСУ пропустили через государственную границу на въезд и выезд более 141 тыс. человек, а также 23,7 тыс. транспортных средств.

За два дня нового года пограничники не пропустили в Украину 25 россиян.

С начала года пограничники пропустили через государственную границу на въезд и выезд более 141 тыс. лиц, а также 23,7 тыс. транспортных средств, отказано в пропуске 97 иностранцам, из них 25 – граждане РФ, сообщает Госпогранслужба.

Также пограничные наряды задержали 10 человек, которые пытались незаконно пересечь границу.

В ведомстве рекомендуют гражданам, которые планируют зарубежные поездки, выбирать менее загруженные пункты пропуска. Состояние загруженности пунктов пропуска можно отслеживать на онлайн-ресурсах, в том числе официальном сайте Госпогранслужбы или Facebook-странице Западного регионального управления ГПСУ.

Читайте также"Гантели стоят, Петя спит": Зеленский показал свою первую тренировку в 2022-мКак сообщал УНИАН, количество граждан Российской Федерации, которую в 2021 году не пропустили в Украину более чем вдвое больше, чем в 2020-ом.

Из-за запрета въезда отказали в пропуске 500 гражданам РФ. Часть из них получила запрет за въезд на временно оккупированные территории.

В пунктах пропуска усилен контроль для выявления лиц, которые могут представлять угрозу нашей стране, нарушили наше законодательство, и тех, кто не может объяснить цели своего путешествия.

Наиболее частыми причинами, по словам пограничников, являются: неподтвержденная цель поездки, превышение срока пребывания; недействительные документы; запрет въезда в Украину.

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