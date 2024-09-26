Есть случаи, когда военнослужащие погибают при обстоятельствах, которые не связаны напрямую с защитой Родины.

В случае, если военный погибнет во время выполнения боевого задания, его семье выплатят 15 млн гривен. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал юрист Тарас Боровский.

"Есть, скажем, вероятность того, что военный погибнет при выполнении боевых задач, при непосредственном участии в защите Родины. На фронте, или за линией фронта. Или при выполнении задания в том городе, где он был. Тогда сумма выплаты составляет 15 миллионов", - говорит юрист.

Однако есть случаи, когда военные погибают в ситуациях, не связанных с непосредственным выполнением боевых задач.

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"Представим, например, что военнослужащий находится в определенном помещении на территории Винницкой области, и в результате ракетного обстрела он погибает в период военного положения. Вот тогда выплата составит 750 прожиточных минимумов", - говорит Тарас Боровский.

Юрист добавил, что ранее она составляла 500 прожиточных минимумов.

Выплаты в случае гибели военнослужащих

Напомним, в июне стало известно, что в Кабмине обновили порядок назначения и выплат единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих и полицейских.

В частности, право на помощь получили женщины и мужчины, которые проживали с военными без регистрации брака.

А еще раньше, весной этого года, сообщалось, что размер денежной выплаты, которую должна получить семья погибшего защитника, прописали на уровне закона.

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