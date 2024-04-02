Подписан закон о социальной защите военнослужащих и их семей.

Размер денежной выплаты, которую получает семья погибшего защитника, отныне прописан на уровне закона. Сам закон сегодня получил подпись президента.

В Верховной Раде Украины сегодня сообщили, что президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк отмечает, что среди прочего документ устанавливает на уровне закона размер денежной выплаты семье защитника в случае его гибели - 15 млн грн.

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Закон о защите прав военнослужащих

Как сообщал УНИАН, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" (регистрационный номер 10313) был принят Верховной Радой 21 марта 2024 года. За него проголосовали тогда 296 народных депутатов.

Среди прочего он предусматривает отмену категории ограниченно годных к военной службе. Теперь люди, которые попали в указанную категорию, должны повторно пройти медосмотр, чтобы их перевели в категорию годных или непригодных к службе.

Также этим законом предусмотрена возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе и за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.

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