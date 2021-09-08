Эксперт советует украинцам собирать доказательства недопуска к работе и обращаться в суд.

В Украине все чаще стали появляться случаи, когда работников не пускают на рабочее место из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Адвокат Андрей Трембич в такой ситуации советует собрать доказательства и отстаивать свои права, ведь доказать свою правоту можно в судебном порядке.

В интервью "Апострофу" юрист подчеркнул, что человеку нужно ходить на работу, поскольку он выполняет свой трудовой договор.

"Надо идти на работу. Если человек выполняет правила внутреннего распорядка и трудовой договор, а его не пускают на работу, нужно собрать доказательства недопуска. Например, требовать предоставить приказ об отстранении. Можно подкрепить это видеодоказательствами. Тогда этот приказ можно обжаловать в суде и требовать оплачиваемый отпуск за время вынужденного прогула", - сказал он.

Читайте такжеВ МОН объяснили, смогут ли учителя без прививок от COVID-19 работать в новом учебном годуТак, к примеру, в Одесской области суд оправдал военного за отказ вакцинироваться от COVID-19 по приказу командира. В судебном заседании военнослужащий пояснил, что отказался делать прививки, поскольку не доверяет препарату, и считает недопустимым вакцинироваться без предварительного полного обследования состояния здоровья. Заслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, оценив все обстоятельства, судья посчитал нужным закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Отметим, сейчас вакцинация от COVID-19 в Украине является добровольной. В принудительном порядке проводить вакцинирование действующее украинское законодательство не позволяет, но государство путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов, может ограничить гражданина, который отказался от прививки в реализации некоторых его личных прав.

В частности, министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня, 8 сентября, во время заседания правительства сообщил, что большинство противоэпидемических ограничений в "желтых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения против COVID-19 к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали работать над изменениями в карантинные нормы, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием. В частности, предусматриваем, что большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровнях эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений различных сфер экономики. При этом для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для "красного" нужен будет полный курс прививок", - заявил Ляшко.

Напомним, на четверг, 9 сентября, запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по переводу Украины в "желтую" зону эпидемической опасности.

Вакцинация в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко