Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой / фото УНИАН, Александр Кузьмин
Нардеп и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой.
Читайте такжеИлья Кива стал отцом в третий раз - экс-нардеп
Об этом в Facebook написала бывшая депутат Киевсовета от "Батькивщины" Татьяна Мелихова.
По ее словам, дочь Юлии Тмиошенко, Евгения, родила сына. Это уже третий ее ребенок.
"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына - братика своим двум деткам", - сообщила Мелихова.
Евгения Тимошенко: что известно
- У Евгении Тимошенко и ее второго мужа Артура Чечеткина также есть сын, который родился в августе в прошлом году, и 4-летняя дочь.
- Первый брак Тимошенко был с британским рок-музыкантом и предпринимателем Шоном Карром, вместе они прожили семь лет.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram