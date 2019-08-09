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Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз

17:30, 09 августа 2019
Общество
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Дочь Тимошенко родила / photo by Alexander Prokopenko

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Об этом сообщила секретарь фракции "Батькивщины" в Киевсовете Татьяна Мелихова в Facebook. "Искренне поздравляю с рождением сына Евгению и Артура! А также Юлию Владимировну с мужем, которые во второй раз стали бабушкой и дедушкой", - написала она.

Напомним, 29 июня 2016 года Евгения Тимошенко родила в Киеве своего первого ребенка. Девочку назвали Евой.

Дочь Юлии Тимошенко была в браке с британским рок-музыкантом Шоном Карром, однако у пары не было детей. После развода с британцем Евгения вышла замуж за одесского бизнесмена Артура Чечеткина. 

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Теги: #Юлия Тимошенко