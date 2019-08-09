Дочь народного депутата Евгения Тимошенко и ее муж Артем Чечеткин во второй раз стали родителями.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз. Ее дочь Евгения родила сына.

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Об этом сообщила секретарь фракции "Батькивщины" в Киевсовете Татьяна Мелихова в Facebook. "Искренне поздравляю с рождением сына Евгению и Артура! А также Юлию Владимировну с мужем, которые во второй раз стали бабушкой и дедушкой", - написала она.

Напомним, 29 июня 2016 года Евгения Тимошенко родила в Киеве своего первого ребенка. Девочку назвали Евой.

Дочь Юлии Тимошенко была в браке с британским рок-музыкантом Шоном Карром, однако у пары не было детей. После развода с британцем Евгения вышла замуж за одесского бизнесмена Артура Чечеткина.