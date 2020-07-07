У Зеленского предлагают отдельный закон для русского и других языков нацменьшинств

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что Верховная Рада должна принять отдельный закон об использовании русского и других языков национальных меньшинств.

Законопроект о функционировании в Украине языков национальных меньшинств и коренных народов еще не разработан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил на заседании Палаты Конституционного суда Украины по рассмотрению депутатского представления относительно языкового закона, отвечая на вопрос судьи КС Олега Первомайского, планирует ли президент внести на рассмотрение парламента законопроект о правовом урегулировании вопроса о функционировании в Украине языков нацменьшинств и коренных народов.

Вениславский подчеркнул, что пробел в "правовом регулировании применения языков в Украине обязательно должен быть заполнен, и Верховная Рада должна соответствующий принять закон".

В то же время он отметил, что не может сказать, что в Офисе президента «это вопрос, скажем так, без внимания». Вениславский добавил, что законопроект об использовании языков нацменьшинств еще не подготовлен.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 июля он вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд Украины поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

Авторы представления утверждают, что закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку, по их убеждению, направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Также народные депутаты считают, что закон нарушает ряд конституционных прав граждан.

Народные депутаты также убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд заключения, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.

Сегодня, 7 июля, на заседании КС по рассмотрению депутатского представления Вениславский заявил, что президент Владимир Зеленский считает, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного нет.

Также Вениславский отметил, что, согласно ст.92 Конституции, Верховная Рада должна принять отдельный закон об использовании русского и других языков национальных меньшинств.

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