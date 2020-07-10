Задержанному за попытку подкупа главы ФГИ сообщили о подозрении

Злоумышленник предлагал 800 тысяч долларов за назначение руководителями двух государственных предприятий заранее определенных лиц.

Гражданину, который пытался подкупить председателя Фонда государственного имущества и был задержан, сообщается о подозрении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

В САП напомнили, что накануне правоохранители задержали гражданина, который предлагал председателю Фонда госимущества 800 тыс. долларов за назначение на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продление действия договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Читайте такжеСАП и НАБУ сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

Как сообщил в своем Telegram-канале бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, взятку в 800 тыс. долларов председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко давали за назначение руководства Одесского припортового завода.

"Это очень глупый поступок со стороны взяточников, ведь в прошлый раз Сенниченко сдал НАБУ тоже желающих подкупить его за назначение руководства ОПЗ", - отметил Лещенко.

Как сообщал УНИАН, осенью 2019 года три человека предложили председателю ФГИУ 5 млн долларов неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод", 99,5% акций которого принадлежат государству, заранее определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности по указанному предприятию.

Дело по этому факту НАБУ и САП расследуется по заявлению председателя ФГИУ с ноября 2019 года.

В январе 2020 года фигурантам дела было сообщено о подозрении. Известно, что одному из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 12,5 млн грн, с другим, бывшим адвокатом, заключено соглашение о признании виновности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram