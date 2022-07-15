Инцидент произошел 7 июля во время внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета Одесской области.

Правоохранители проверят деятельность мэра и председателя райсовета, которые подрались в Одесской области на сессии.

Об этом в своем обращении к гражданам заявил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он отметил, что побывал в городе Белгород-Днестровский, в котором 7 июля произошла драка.

"Чиновники, которые вели себя недостойно, решили не писать заявления об увольнении, чтобы, по их словам, не подвести своих избирателей. Поэтому, чтобы проверить правомерность и служебную деятельность, к ним будет направлено ГБР, а финансово-хозяйственную деятельность проверит соответствующая служба. Отмечу, что договориться со мной ни у одного из них не получится", - заявил Марченко.

Как сообщал УНИАН, 7 июля во время внеочередной сессии Белгород-Днестровского районного совета Одесской области подрались мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан и председатель Белгород-Днестровского райсовета Григорий Мельниченко.

Полиция начала расследование по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко раскритиковал драку и заявил, что свою силу и смелость они могут показать на фронте.

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