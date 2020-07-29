Взрывали банкоматы по всей Украине: в Виннице задержали членов банды с Донбасса (фото, видео)

Злоумышленники задержаны во время попытки взорвать очередной банкомат.

В Виннице полицейские задержали двух жителей Донецкой области, которые с целью кражи денег совершали подрывы банкоматов на территории Украины.

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления национальной полиции в Винницкой области.

Согласно сообщению, 29 июля около 4:00 в Виннице при попытке совершения кражи из банкомата путем подрыва были задержаны двое жителей Донецкой области. По имеющейся информации, указанные лица причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории государства.

Отмечается, что задержанные являются членами преступной группы и ранее привлекались к уголовной ответственности. Злоумышленники приехали из Донецкой области с целью совершения преступлений на территории Винницкой области.

«С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства. Злоумышленники, которые скрылись с места происшествия на автомобиле «Ауди», были задержали недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек. Подозреваемые пытались переодеться и избавиться от одежды, в котором совершали преступление. Проведен осмотр автомобиля, у злоумышленников изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда, другие вещественные доказательства», - сообщили в полиции.

Сейчас по месту жительства фигурантов проводятся неотложные обыски, осуществляется документирование их преступной деятельности. Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке согласно ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15, ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). За такие преступления им грозит до 10 лет заключения.

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