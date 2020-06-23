ГСЧС объявила о завершении поисково-спасательных работ в разрушенном доме на Позняках

По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на столичных Позняках завершены.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Напоминается, что спасатели изъяли из-под завалов тела пятерых погибших.

«По оперативной информации, под завалами погибших больше нет», - говорится в сообщении.

Как отметили в ГСЧС, дальнейшее планирование и разборка конструкций разрушенного подъезда будут организованы Киевской горгосадминистрацией.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей здания.

С начала проведения работ спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.н. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что заключение о безопасности проживания в уцелевших квартирах предоставят эксперты, которые сейчас работают в доме.

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