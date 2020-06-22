Власти Киева готовы выделить 30 миллионов гривень на компенсации потерпевшим от взрыва на Позняках

Кличко заверил, что город на этой неделе окажет помощь пострадавшим жителям и родственникам погибших.

Власти Киева готовы выделить из резервного фонда города 30 млн грн для решения жилищной проблемы людей, пострадавших в результате взрыва в доме на Позняках.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину – выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривень для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства», - сказал Кличко.

Во время брифинга он также сказал, что по оценкам специалистов, весь дом уже не пригоден для эксплуатации в дальнейшем.

«Специалисты говорят, что дом, скорее всего, придется демонтировать», - сказал мэр.

В настоящее время, по его словам, известно, что в результате взрыва в столичной многоэтажке три человека погибли, судьба еще двух киевлян остается неизвестной.

«Спасатели уже сутки работают на месте трагедии. Разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах здания установили балки для укрепления, чтобы дом не обвалился. Также специалисты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания», - сказал Кличко.

Также он отметил, что город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям дома. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 человек, их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым. Также «Укрзализныця», многие сотрудники которой живут в этом доме, предоставила номера в отелях. Часть людей решили пожить у родственников или знакомых.

«Также сообщу, что город на этой неделе окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших», - сказал мэр.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство и проводила обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку на столичных Позняках, в которой произошел взрыв.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пятеро травмированы, трех удалось спасти.

Судьба двух мужчин - 1976 и 1967 годов рождения - остается неизвестной.

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