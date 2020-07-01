Взрыв на Позняках: потерпевшим показали первые новые квартиры (видео)

Все квартиры новые, без ремонта. Жилой комплекс расположен вблизи парка "Феофания".

Новое жилье пострадавшим от взрыва на Позняках. Первые четыре квартиры уже показали владельцам.

Остальным восьми семьям обещают показать квартиру в течение недели, потому что там еще идут строительные работы, говорится в сюжете ТСН.

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Все квартиры новые, без ремонта. Жилой комплекс расположен вблизи парка "Феофания", голые стены. С завтрашнего дня там могут начать ремонт. Обещают сделать его за средства города.

Жилье людям передадут в собственность безвозмездно.

Как сообщал ранее УНИАН, взрыв в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел 21 июня.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное дело. В результате взрыва без жилья остались 125 человек, которые жили в квартирах одной из секций дома. Отмечалось, что предварительно, угрозы для других секций дома нет.

Спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек: двух женщин 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

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