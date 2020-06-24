Пострадавшим от взрыва на Позняках выплатят от 50 до 100 000 гривень и обеспечат жильем - КГГА
Пострадавшим от взрыва на столичных Позняках выплатят денежную компенсацию от 50 до 100 тыс. Гривен и их обеспечат жильем, равноценным тому, которое они потеряли.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.
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«Денежная компенсация пострадавшим будет на уровне от 50 до 100 тыс. гривен», - заявил он и добавил, что, кроме этого, пострадавшие будут обеспечены жильем, «как минимум, равноценным тому, которое они потеряли».
«Сейчас речь уже за механизмом и общением с людьми, какой они вариант выберут, надо советоваться с людьми», - добавил заместитель председателя КГГА.
Как сообщал УНИАН, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: улица Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей дома.
С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин 1943-го и 1974-го г.р. и трех мужчин 1991-го, 1967-го, 1976-го г.р.
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