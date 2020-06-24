Пострадавшим от взрыва на Позняках выплатят от 50 до 100 000 гривень и обеспечат жильем - КГГА

Утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме на столичных Позняках произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения.

Пострадавшим от взрыва на столичных Позняках выплатят денежную компенсацию от 50 до 100 тыс. Гривен и их обеспечат жильем, равноценным тому, которое они потеряли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

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«Денежная компенсация пострадавшим будет на уровне от 50 до 100 тыс. гривен», - заявил он и добавил, что, кроме этого, пострадавшие будут обеспечены жильем, «как минимум, равноценным тому, которое они потеряли».

«Сейчас речь уже за механизмом и общением с людьми, какой они вариант выберут, надо советоваться с людьми», - добавил заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: улица Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей дома.

С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин 1943-го и 1974-го г.р. и трех мужчин 1991-го, 1967-го, 1976-го г.р.

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