Во время приготовления шашлыков важно не нарушить закон, иначе придется заплатить штраф.

В Украине начался теплый период, когда украинцы начинают жарить шашлыки. Чтобы отдых на природе не закончился административным нарушением, нужно правильно выбирать места для готовки. Мы разобрались, какой штраф за костер на участке в Украине могут получить нарушители.

Можно ли жечь костер в Украине в 2025 году

В Украине четко определен список мест, в которых разрешено разводить огонь. Если нарушить закон, гражданину грозит штраф за костер в неправильном месте.

Вот где запрещено жарить шашлыки по закону:

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на расстоянии ближе чем 30 м к водоемам;

в лесах и лесополосах за пределами специально определенных и обустроенных мест (это регулирует закон Украины "Порядок организации охраны и защиты лесов"):

на расстоянии менее 5 м от зданий и сооружений при условии, что очаг специально оборудован и обгорожен негорючими материалами (регулируют Правила пожарной безопасности Украины);

в заповедниках, национальных парках, заказниках и других объектах природно-заповедного фонда (закон "О природно-заповедном фонде Украины");

в зонах повышенной пожарной опасности - сельскохозяйственных угодьях, торфяниках, военных зонах (статья 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях);

в пределах населенных пунктов - во дворах, на детских площадках, в скверах и парках, если для этого нет специально обустроенных мест (статья 152 КУоАП).

Важно не только место разведения костра, но и его материал. Нельзя разжигать огонь в дикой местности из самовольно собранных дров или срубленных деревьев. Можно использовать остатки сухой растительности, но только в безветренную погоду. Безопаснее всего сжигать магазинный уголь.

Какой штраф за жарку шашлыка в неположенном месте в Украине

Какой штраф за шашлык придется заплатить - зависит от места разведения костра и статьи административного кодекса, по которой квалифицируют нарушение.

Если костер разведен в лесной зоне, то действие квалифицируют как нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП) с наказанием в размере от 1530 до 4590 гривень. Неправильное приготовление шашлыка в населенном пункте расценивается как нарушение правил благоустройства (ст. 152 КУоАП) со штрафом от 340 до 1360 гривень.

Если не погасить должным образом костер и на его месте останутся горящие остатки, то можно дополнительно схлопотать от 1530 до 4590 гривень штрафа.

Сумма штрафа увеличивается, если нарушение совершили должностные лица.

Наиболее тяжелое наказание грозит в том случае, если непотушенный огонь спровоцировал большой пожар. В таком случае отдыхающим может грозить уголовная ответственность по статье 270 Криминального кодекса Украины - ограничение либо лишение воли до 3 лет.

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