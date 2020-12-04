Чтобы нормировать модель проведения ГИА-2021, Рада должна принять соответствующие законодательные инициативы.

В 2021 году выпускников с полным общим средним образованием могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО из-за пандемии COVID-19.

Об этом в комментарии Освіта.ua сообщил исполняющий обязанности УЦОКО Валерий Бойко.

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Центр разработал несколько моделей проведения ВНО-2021 в условиях карантина. Некоторые из них предлагают освободить будущих выпускников от ГИА в форме ВНО.

Согласно приоритетной модели, итоговая аттестация будет происходить по выбору выпускника - либо в учебном заведении (речь идет о письменной или устной форме, в частности с использованием дистанционных технологий), либо в форме ВНО.

Однако для абитуриентов, которые планируют поступать в 2021 году в вузы, ВНО проведут в установленные сроки в соответствии с регламентами проведения тестирования.

«В случае выбора указанной модели уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть участников тестирования среди учащихся высших учебных заведений и подавляющее большинство среди учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования регистрируется для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ГИА», - отметил Бойко.

На сегодня ГИА по украинскому языку, математике и другим предметам должно происходить обязательно в форме ВНО.

Чтобы нормировать модель проведения ГИА-2021, Рада должна принять соответствующие законодательные инициативы. Рассмотреть на заседании профильного Комитета парламента планируют в начале марта.

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Автор: УНИАН