Также предлагается снять бюрократическую волокиту со справками при лечение раненого защитника.

Необходимо решить вопрос выплат раненым военнослужащим, которые находятся на лечении, и предоставления ими справок каждые 10 дней. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук в Telegram.

Она отметила, что во время выездного совещания в одном из военных госпиталей было выявлено два проблемных вопроса, касающихся раненых военнослужащих, находящихся на лечении.

По словам Верещук, часто случается, что раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели вне штата, не получают материального обеспечения в полном объеме.

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"То есть получают 650 грн вместо минимум 20 100 грн. Это незаконно и неправильно", - подчеркнула она.

Верещук призвала Минобороны выдать надлежащие ведомственные разъяснения по соблюдению Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Также заместитель руководителя Офиса президента Украины сообщила, что воинские части требуют, чтобы военнослужащие каждые 10 дней предоставляли справки о пребывании на лечении в учреждении здравоохранения.

"Это неправильно. Учреждения здравоохранения и воинские части должны сами обмениваться этими данными без участия раненого военнослужащего. Все юридические и технические условия для этого есть", - подчеркнула Верещук.

Она попросила Генеральный штаб ВСУ, Командование Медицинских сил ВСУ и Министерство здравоохранения выдать дополнительные ведомственные разъяснения по этому поводу.

Выплаты раненым военнослужащим: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года Министерство обороны сообщило о денежном обеспечении, предусмотренном для раненых военнослужащих во время военного положения.

Отмечалось, что военнослужащим Вооруженных сил, которые лечатся после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, гарантировано денежное обеспечение.

Военные, находящиеся на стационарном лечении, получают ежемесячное денежное обеспечение по последним занимаемым должностям, то есть не менее 20 100 грн в месяц, и дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн. Выплаты осуществляются за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения вследствие ранения, но не более 12 месяцев подряд.

Если военный непрерывно находится на лечении более четырех месяцев (но не более 12), денежное обеспечение выплачивается на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о продлении длительного лечения.

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