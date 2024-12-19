Если военный непрерывно находится на лечении более четырех месяцев (но не более 12), денежное обеспечение выплачивается на основании заключения ВВК о продолжении длительного лечения.

Министерство обороны обнародовало информацию о денежном обеспечении, предусмотренном для раненых военнослужащих во время военного положения.

Указано, что военнослужащим Вооруженных Сил, которые лечатся после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, гарантировано денежное обеспечение.

Военные, находящиеся на стационарном лечении, получают ежемесячное денежное обеспечение по последним занимаемым должностям, то есть не менее 20 100 грн в месяц, и дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн. Выплаты осуществляются за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения вследствие ранения, но не более 12 месяцев подряд.

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Также выплачиваются в размере месячного денежного обеспечения:

денежная помощь на оздоровление на соответствующий год;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим, получившим ранение, связанное с защитой Родины.

Если военный непрерывно находится на лечении более четырех месяцев (но не более 12), денежное обеспечение выплачивается на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о продлении длительного лечения.

Датами начала и окончания срока лечения следует считать:

направленным на лечение за границу: до 5 октября 2023 года - с 5 октября 2023 года; после 5 октября 2023 года - день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах иностранных учреждений здравоохранения (других документах, подтверждающих периоды лечения в этих учреждениях), в частности отметки пограничных служб о пересечении государственной границы;

направленным на лечение в пределах Украины: до 4 мая 2024 года - с 4 мая 2024 года; после 4 мая 2024 года - день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах учреждений здравоохранения.

Выплата денежного обеспечения после четырех месяцев (но не более чем за 12 месяцев подряд) непрерывного пребывания военнослужащих на лечении в учреждениях здравоохранения осуществляется на основании приказов командира воинской части, подготовленных подразделением, отвечающим за ведение учета личного состава.

Также раненым военнослужащим, которые признаны ВВК ограниченно годными к военной службе или непригодными с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, в течение двух месяцев со дня зачисления в распоряжение (без учета времени пребывания в отпуске и на лечении) выплачивается денежное обеспечение (без учета дополнительного вознаграждения) по последней занимаемой должности в полном объеме.

После пребывания в распоряжении более двух месяцев и до дня окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен ь(в расчете на месяц пропорционально времени пребывания в распоряжении).

Война в Украине - выплаты для военных

Как сообщал УНИАН, адвокат Евгения Рябека также информировала, что после ранения военный продолжает получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение во время лечения.

Ранее Министерство обороны подробно разъясняло, какое денежное обеспечение получают военные ВСУ.

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