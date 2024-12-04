Законом определены категории переселенцев, которые будут иметь приоритетное право на получение компенсации.

Верховная Рада приняла в целом законопроект (№ 11028) о компенсации для внутренне перемещенных лиц за уничтоженное недвижимое имущество. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, на уровне закона приоритетное право на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, будут иметь следующие категории ВПЛ:

достигли пенсионного возраста;

имеют на иждивении ребенка в возрасте до шести лет;

воспитывают без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет.

Также ко второму чтению был определен перечень категорий лиц из числа ВПЛ, которые имеют приоритетное право на получение компенсации за уничтоженную недвижимость:

Видео дня

имеют на иждивении двух и более детей;

являются одинокими матерями (отцами), которые воспитывают малолетнего ребенка без отца (матери);

являются лицами с инвалидностью III группы;

имеют на содержании ребенка в возрасте до шести лет, являются усыновителями ребенка, опекунами или попечителями ребенка, патронатными воспитателями, приемными родителями или родителями-воспитателями;

имеют на содержании ребенка, который болеет тяжелыми заболеваниями.

Компенсации за уничтоженное имущество для украинцев - последние новости

Украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления Российской Федерации уже с 2025 года, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В мае 2024 года украинцы, чьи дома пострадали от российской агрессии, получили возможность сообщить в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе на портале "Дія".

Вас также могут заинтересовать новости: