В Одессе мужчина из-за жены начал жить во дворе одного из домов, узнали журналисты.

В Одессе появился свой "Робинзон Крузо" – мужчина начал жить в палатке возле одного из домов после того, как жена выгнала его из квартиры.

Одесский "Робинзон" живет во дворе на ул. Академика Заболотного, сообщил Telegram-канал "Ху*вая Одесса", ссылаясь на сведения читателей.

"…На Заболотного мужика выгнала жена из квартиры, и тот не отчаялся, а переехал жить с палаткой во двор", – отмечается на канале.

Читайте такжеВ Одессе мальчик потерял ноги из-за обморожения: "ушел из дома, еще когда были морозы"Напомним, в середине января текущего года в селе Лиманка Одесского района Одесчины произошла трагедия. На территории жилого массива "Радужный" горела трава, и сгорел шалаш. В шалаше был найден сгоревшим человек. По предварительным сведениям, погибший человек был без определенного места жительства.

Справка УНИАН. Робинзон Крузо – герой одноименного романа английского писателя Даниэля Дефо. В романе идет речь о том, как Робинзон после кораблекрушения попал на необитаемый остров и много лет прожил там.

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