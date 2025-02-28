Лариса Козовая

Сейчас можно пересекать границу при наличии служебной командировки, военно-учетного документа и бронирования.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины прекращает выдачу писем содействия артистам, которые выезжают за границу. Как пояснил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, Минкульт хочет унормировать правила пересечения границы, а пока медийщики и работники сферы культуры будут пересекать границу на общих условиях - при наличии определенных документов и тому подобное.

Как пояснил Демченко, профильное министерство сейчас разрабатывает предложения, которые позволят прописать правила для указанной категории граждан в рамках постановления Правительства №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

"Собственно свое решение может прокомментировать Министерство культуры, почему и на чем оно основывается. Но мы видели, что Минкульт выходит с предложением для того, чтобы полностью нормировать эту норму для этой категории граждан относительно пересечения границы. ... Но надо четко понимать, что и сейчас есть представители медийной сферы или культуры, которые, к примеру, забронированы", - сказал Демченко.

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Спикер уточнил, что сейчас медийщики и представители культуры, которые имеют бронирование, как и представители других сфер, могут пересекать границу при наличии служебной командировки, военно-учетного документа, бронирования.

"Если документы в порядке, конечно, такие лица будут пропущены на выезд из Украины. Если представители этих сфер подпадают под другое условие пропуска - кто-то многодетный, или исключен с воинского учета, это также дает право на пересечение границы", - пояснил представитель ГПСУ.

Запрет на выезд художников из Украины - что известно

Как писал УНИАН, Минкульт лишит артистов возможности выезжать за границу. С 3 марта 2025 года министерство приостанавливает выдачу писем для выезда указанной категории лиц за пределы госграницы.

Отмечается, что правила выезда художников и медийщиков за границу во время военного положения должны изменить, чтобы предотвратить злоупотребления, ведь многие люди не возвращаются в Украину.

Как пояснил советник министра Дмитрий Золотухин, только за 2024 год из Украины с такими письмами сбежало более 500 мужчин.

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