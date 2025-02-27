Чиновники, которые ставят свои подписи под письмами-предложениями, становятся фигурантами уголовных производств.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) сейчас прекращает выдачу писем содействия артистам, которые выезжают за границу. Как пояснил советник министра культуры Дмитрий Золотухин, только за 2024 год из Украины с такими письмами сбежало более 500 человек.

"Только за 2024 год, в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено, из-за границы не вернулось более 500 мужчин, которые выехали с помощью писем-предложений МКИП. По каждому такому кейсу Национальной полицией возбуждено уголовное дело по одной из статей уголовного кодекса Украины", - отмечает Золотухин.

В частности, по его словам, производство открывают по ст. 332-3 (Незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период) УКУ. При этом должностные лица министерства автоматически становятся фигурантами по этим уголовным делам, поскольку правоохранители расследуют вопросы организации незаконного пересечения границы.

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Советник объясняет, что Минкульт не предоставляет разрешения на пересечение границы, поскольку не имеет таких полномочий, но направляет письма-предложения в Государственную пограничную службу, где и принимается решение о целесообразности пересечения.

"При этом, принимается оно исключительно при наличии длинного пакета сопроводительных документов от мужчины призывного возраста. Если всех документов нет, то разрешение ГПСУ предоставить не может, а значит и МКСК письма направлять не будут, потому что такой протокол", - написал Золотухин.

По его словам, письма-предложения существуют вне правового поля - не существует ни одного документа, который бы регламентировал право Минкульта или любого другого ведомства обращаться к ГПСУ с такой просьбой во время военного положения. Это была временная мера, введенная в 2022 году, но ее до сих пор не урегулировали.

"Народные депутаты Украины отказались принимать закон, который бы криминализировал факт невозвращения гражданина Украины призывного возраста из-за границы... То есть, граждане Украины, которые выехали законно (по документам и письмам) и не вернулись, фактически остаются безнаказанными. Зато вся ответственность за них, в том числе уголовная, лежит на государственных служащих...", - подчеркивает Золотухин.

Он уточнил, что люди, которые ставят свои подписи под упомянутыми письмами-предложениями, автоматически становятся подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину.

Запрет артистам на выезд за границу - что известно

Как писал УНИАН, Минкульт лишит артистов возможности выезжать за границу. В частности правила выезда художников и медийщиков за границу во время военного положения должны изменить, чтобы предотвратить злоупотребления, ведь многие люди не возвращаются в Украину.

Поэтому с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем для выезда указанной категории лиц за пределы госграницы.

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